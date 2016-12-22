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Правительство уточнило расходы на социальные нацпроекты
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Правительство уточнило расходы на социальные нацпроекты
Экономика, 15:34
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Правительство уточнило расходы на социальные нацпроекты

На национальные проекты по демографии, здравоохранению, образованию и науке в ближайшие шесть лет потратят из разных источников более 6,5 трлн руб. Об этом на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.

Глава правительства сообщил, что паспорта этих нацпроектов, а также паспорта федеральных проектов, которые в них входят, были скорректированы для уточнения объема финансирования и целевых показателей.

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По словам Медведева, в ближайшие три года в федеральном бюджете предусматривается 2 трлн 780 млрд руб. на эти проекты.

В нацпроект «Демография» входят пять федеральных проектов. По словам Медведева, после их актуализации были приняты дополнительные меры по поддержке старшего поколения. «Чтобы людям более старших возрастов было удобнее получить медицинскую помощь, выделены средства на закупку автотранспорта. Это поможет пожилым людям, которые живут в сельской местности или в социальных учреждениях, доехать до медицинских организаций», — уточнил он. Кроме того, правительство предусмотрело дополнительные средства в федеральном бюджете на развитие спортивной базы по хоккею и футболу. За шесть лет на эти цели будет направлено около 35 млрд руб., сообщил Медведев.

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Нацпроект «Здравоохранение» включает восемь федеральных проектов. Правительство приняло решение увеличить количество строящихся детских больниц с 37 до 40 и направить дополнительные средства на информатизацию системы здравоохранения. В 2019 году предполагается строительство еще 40 фельдшерских пунктов и офисов врачей общей практики в рамках господдержки села, добавил глава российского правительства.

В рамках нацпроекта «Образование» будет расширено финансирование сельской инфраструктуры. «В бюджете на следующий год предусмотрено более 370 млн руб. на строительство школ в сельской местности сверх того, что уже было запланировано», — указал премьер.

Теги: нацпроекты , расходы , Правительство
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