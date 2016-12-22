Медведев рассказал о финансировании нацпроектов словами «деньги есть»

Стране по силам реализовать важнейшие нацпроекты, считает глава российского правительства. Он напомнил, что расходы, не связанные с этими проектам, «никто не отменял»

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что Россия способна реализовать 12 важнейших национальных проектов. «Деньги есть», — сказал глава правительства в интервью российским телеканалам. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«Конечно, нашли, — ответил Медведев на вопрос ведущих о том, были ли найдены 8 трлн руб. для выполнения задач президента. — 8 триллионов действительно было необходимо аккумулировать для того, чтоб выполнять национальные цели развития, вытекающие из указа президента от 7 мая 2018 года».

«Но помимо этих 8 триллионов <...> есть обычные, стандартные расходы, которые не вписываются в национальные проекты. Их же никто не отменял», — сказал премьер-министр, отметив, что это «еще не все расходы».

«Если мы посмотрим на расходы, которые связаны с функционированием, развитием и модернизацией инфраструктуры, а также расходы, которые направляются на целый ряд социальных программ, то вместе с теми расходами, который мы планируем понести в результате аккумуляции внебюджетных источников, все это составит 23 трлн рублей», — пояснил глава правительства. Он уточнил, что 22 трлн руб. — это расходы, необходимые для выполнения социальных обязательств (в том числе, связанных с развитием образования и здравоохранения).

«Да, это все источники, не только государственные, но и частные, но это все равно огромные деньги на развитие страны. Эти деньги найдены», — подчеркнул Медведев.

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