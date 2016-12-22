Появилось видео обрушения кровли производственного здания в Дзержинском

Момент обрушения кровли производственного здания в подмосковном городе Дзержинский попал в объективы камер видеонаблюдения. Запись разместили администраторы одного из сообществ в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как в помещении со станками работают люди в спецодежде, и в какой-то момент на них падает крыша. Ее обломки заблокировали под собой рабочих.

Видео: msk_today / VK

На видеозаписи, опубликованной Следственным комитетом уже после инцидента, видно, как большая часть производственного помещения находится под открытым небом. По версии следователей, обрушение произошло под тяжестью утеплителя и блоков. В это время в здании проводили работы по утеплению крыши. По факту случившегося ведомство открыло производство по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц).

Видео: СК РФ

Здание, в котором обрушилась кровля, принадлежит ООО «Техногрупп». По последним данным, в результате случившегося погибли три человека, еще 12 пострадали, шестеро из них госпитализированы.