Появилось видео обрушения кровли производственного здания в Дзержинском

Момент обрушения кровли производственного здания в подмосковном городе Дзержинский попал в объективы камер видеонаблюдения. Запись разместили администраторы одного из сообществ в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как в помещении со станками работают люди в спецодежде, и в какой-то момент на них падает крыша. Ее обломки заблокировали под собой рабочих.
На видеозаписи, опубликованной Следственным комитетом уже после инцидента, видно, как большая часть производственного помещения находится под открытым небом. По версии следователей, обрушение произошло под тяжестью утеплителя и блоков. В это время в здании проводили работы по утеплению крыши. По факту случившегося ведомство открыло производство по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц).
Здание, в котором обрушилась кровля, принадлежит ООО «Техногрупп». По последним данным, в результате случившегося погибли три человека, еще 12 пострадали, шестеро из них госпитализированы.