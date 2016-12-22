Последствия обрушения кровли в подмосковном Дзержинском. Фоторепортаж
Общество, 13:20
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Последствия обрушения кровли в подмосковном Дзержинском
В понедельник в производственном здании в подмосковном городе Дзержинском обрушилась кровля. Три человека погибли, несколько пострадавших находятся в больнице. Последствия обрушения — в фоторепортаже РБК
Бетонные перекрытия в здании, принадлежащем ООО «Техногрупп», рухнули в понедельник утром
Площадь обрушения составила 130 кв. м
Под завалами погибли три человека
Минздрав Подмосковья сообщил, что в больнице находятся шестеро. Еще несколько человек получили первую помощь, госпитализация им не понадобилась
По последней информации, ЧП произошло во время работ по утеплению крыши. Перекрытия могли не выдержать тяжести материалов
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.