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Последствия обрушения кровли в подмосковном Дзержинском. Фоторепортаж
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Последствия обрушения кровли в подмосковном Дзержинском. Фоторепортаж
Общество, 13:20
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Последствия обрушения кровли в подмосковном Дзержинском

В понедельник в производственном здании в подмосковном городе Дзержинском обрушилась кровля. Три человека погибли, несколько пострадавших находятся в больнице. Последствия обрушения — в фоторепортаже РБК

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Бетонные перекрытия в здании, принадлежащем ООО «Техногрупп», рухнули в понедельник утром
Фото: МЧС России / ТАСС
Площадь обрушения составила 130 кв. м
Фото: МЧС России / РИА Новости

Под завалами погибли три человека

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Минздрав Подмосковья сообщил, что в больнице находятся шестеро. Еще несколько человек получили первую помощь, госпитализация им не понадобилась

Фото: МЧС России / ТАСС
По последней информации, ЧП произошло во время работ по утеплению крыши. Перекрытия могли не выдержать тяжести материалов
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ.
Теги: мультимедиа , обрушение
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