СК назвал причину обрушения в производственном здании в Дзержинском

Крыша производственного здания в подмосковном Дзержинском обрушилась под тяжестью утеплителя во время работ по утеплению крыши. Об этом сообщается на сайте регионального главка СК.

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«В производственном строении проводились работы по утеплению крыши. Под тяжестью утеплителя и блоков произошло обрушение крыши», — говорится в сообщении.

По факту обрушения возбуждено дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц).

На сайте прокуратуры Московской области указывается, что по поручению прокурора Алексея Захарова организована проверка.

Кровля производственного здания на улице Академика Жукова, принадлежащего ООО «Техногрупп» обрушилась утром 17 декабря. По последним данным, в результате ЧП погибли три человека. Также сообщается о 12 пострадавших, шестеро из которых госпитализированы. По данным МЧС, бетонные перекрытия здания рухнули во время ремонта.