Песков прокомментировал решение по участию бизнесменов из России в Давосе

Москва приветствует решение организаторов форума в Давосе по поводу снятия ограничений для участия в нем российских бизнесменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Мы приветствуем тот факт, что Давосский экономический форум и его руководители восприняли нашу позицию относительно непозволительности какого-то селективного отношения к нашим предпринимателям», — сказал представитель Кремля.

Он также прокомментировал публикацию о пяти условиях, при которых возможно участие российских бизнесменов в форуме в Давосе. Как отметил Песков, организаторы очень внимательно относятся к теме ограничений, которые действуют со стороны ряда стран, включая США, в отношении некоторых российских бизнесменов. «Они попытались таким образом совместить свою заинтересованность в продолжении контактов с нашими предпринимателями и те ограничения, которые действуют в отношении них», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что контакты с американскими предпринимателями можно заменить контактами с бизнесменами других стран, так как «свято место пусто не бывает».

Ранее The Bell со ссылкой на источники писал об условиях участия российских бизнесменов в форуме в Давосе. В частности, связанные с форумом платежи россиян из санкционных списков не должны проходить через американские банки, а американские гости форума и имеющие отношения к его организации лица, не должны взаимодействовать с находящимися под санкциями бизнесменами.

15 декабря источник в правительстве России рассказал РБК, что организаторы Давосского форума сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов. В Давос отправится официальная правительственная делегация от России. В начале ноября Financial Times со ссылкой на источники писала, что организаторы Давосского форума решили не приглашать главу ВТБ Андрея Костина, владельца «Реновы» Виктора Вексельберга и совладельца UC Rusal Олега Дерипаску из-за того, что США ввели против них санкции.