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Песков прокомментировал решение по участию бизнесменов из России в Давосе
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Песков прокомментировал решение по участию бизнесменов из России в Давосе
Политика, 14:31
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Песков прокомментировал решение по участию бизнесменов из России в Давосе

Москва приветствует решение организаторов форума в Давосе по поводу снятия ограничений для участия в нем российских бизнесменов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Мы приветствуем тот факт, что Давосский экономический форум и его руководители восприняли нашу позицию относительно непозволительности какого-то селективного отношения к нашим предпринимателям», — сказал представитель Кремля.

Он также прокомментировал публикацию о пяти условиях, при которых возможно участие российских бизнесменов в форуме в Давосе. Как отметил Песков, организаторы очень внимательно относятся к теме ограничений, которые действуют со стороны ряда стран, включая США, в отношении некоторых российских бизнесменов. «Они попытались таким образом совместить свою заинтересованность в продолжении контактов с нашими предпринимателями и те ограничения, которые действуют в отношении них», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что контакты с американскими предпринимателями можно заменить контактами с бизнесменами других стран, так как «свято место пусто не бывает».

Организаторы Давосского форума отменили ограничения для делегации России
Политика

Ранее The Bell со ссылкой на источники писал об условиях участия российских бизнесменов в форуме в Давосе. В частности, связанные с форумом платежи россиян из санкционных списков не должны проходить через американские банки, а американские гости форума и имеющие отношения к его организации лица, не должны взаимодействовать с находящимися под санкциями бизнесменами.

15 декабря источник в правительстве России рассказал РБК, что организаторы Давосского форума сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов. В Давос отправится официальная правительственная делегация от России. В начале ноября Financial Times со ссылкой на источники писала, что организаторы Давосского форума решили не приглашать главу ВТБ Андрея Костина, владельца «Реновы» Виктора Вексельберга и совладельца UC Rusal Олега Дерипаску из-за того, что США ввели против них санкции.

Теги: экономический форум , форум в Давосе , Дмитрий Песков , бизнесмены
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