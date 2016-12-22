Кремль посчитал очевидными проявления неонацизма в политике Украины

В политическом режиме Украины некоторые проявления неонацизма «очевидны и бесспорны». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так пресс-секретарь ответил на вопрос, разделяет ли Кремль мнение министра иностранных дел страны Сергея Лаврова, который назвал украинские власти «нацистскими» в интервью «Комсомольской правде».

Песков пояснил, что под чертами неонацизма Кремль подразумевает попустительство со стороны властей и то, что они «закрывают глаза» на проявления нацизма.

По словам представителя Кремля, неонацисты абсолютно не скрывают своих позиций, занимаются героизацией нацистов, говорят о своей приверженности им. Это все «хорошо известные проявления на весь мир, ни для кого это не составляет секрет», подчеркнул он.

В ноябре в ООН поддержали проект резолюции России о борьбе с героизацией нацизма. Против проекта выступили только Украина и США.