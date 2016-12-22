В ООН поддержали проект резолюции России о борьбе с героизацией нацизма

Российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма в рамках устранения расизма получил поддержку в третьем комитете ООН, за него проголосовали 130 стран, сообщает постпредство России при организации в Twitter.
Против документа проголосовали два государства — Украина и США, еще 51 страна воздержалась от голосования. В проекте резолюции выражена обеспокоенность распространением как экстремистских политических партий и движений, так и, в частности, «музыкальной лирики и видеоигр, пропагандирующих расовую ненависть и подстрекающих к дискриминации, враждебности и насилию».
В связи с этим Россия призвала к всеобщей ратификации международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Третий комитет входит в структуру Генеральной ассамблеи, в нем рассматриваются вопросы вопросы социального, гуманитарного и культурного характера. Резолюции Генассамблеи обязывающей силы не имеют и являются политическими декларациями (за исключением тех, которые регулируют работу ассамблеи и ее различных структур). Как говорится в справке на сайте ООН, комитеты отчитываются перед Генассамблеей по каждому пункту повестки дня, в частности они рекомендуют ассамблее принять те или иные резолюции.
В 2017 году Москва осудила Вашингтон за отказ голосовать против данного проекта резолюции. Российское посольство тогда отметило, что документ получал поддержку у большинства стран, в то время как против голосовали «единицы». С 2014 года против данной резолюции стала голосовать и Украина.