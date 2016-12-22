Глава правительства Сахалинской области подала в отставку

Глава правительства Сахалинской области Вера Щербина, временно возглавляющая регион после ухода Олега Кожемяко, подала в отставку. Об этом «РИА Новости» сообщили в департаменте информационной политики.

«Временно исполняющим обязанности председателя правительства Сахалинской области назначен Алексей Белик, ранее курировавший в правительстве экономический блок», — сказали в департаменте.

ТАСС в пресс-службе правительства региона добавили, что Щербина подала в отставку по собственному желанию.

Алексей Белик закончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «Финансы и кредит». Он работал в департаменте финансов и бухгалтерского учета Министерства сельского хозяйства, в ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» и АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке».

С 2016 по 2017 годы Белик занимал должность вице-мэра Южно-Сахалинска, после чего стал министром экономического развития Сахалинской области. В 2017 году Белик стал заместителем председателя правительства региона.

В конце сентября президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности главы Приморского края.

Тогда Кожемяко также сообщил Путину о желании участвовать в губернаторских выборах в Приморье. По результатам подсчета 100% голосов, Кожемяко победил, набрав более 61%. Член ЦИК Евгений Шевченко заявил, что в комиссию не поступали жалобы о нарушениях в ходе выборов.