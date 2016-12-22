При взрыве машины в сирийском Африне погибли девять человек

Автомобиль взорвался на продуктовом рынке на северо-западе сирийского города Африн. В результате погибли по меньшей мере девять человек, сообщает Reuters со ссылкой на свидетелей и источники.
Город располагается недалеко от границы с Турцией. Агентство отмечает, что несколько дней ранее похожие взрывы происходили в оживленных районах городов Азаз, Раэ и Эль-Баб, также расположенных рядом с сирийско-турецкой границей. По данным Associated Press, в результате взрыва погибли восемь человек и еще 20 получили ранения.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 12 декабря заявил, что в ближайшие дни армия страны начнет военную операцию в Сирии, целью которой будет разгром террористических формирований. Операция должна пройти к востоку от реки Евфрат, где территорию контролируют курдские формирования YPG. Впоследствии официальный представитель Министерства обороны США Шон Робертсон подчеркнул, что односторонние военные действия Турции на востоке Сирии являются неприемлемыми.
В середине марта в ходе военной операции против «Демократического союза» и «Рабочей партией Курдистана» (РПК) Турция заняла Африн, где создала местные органы власти.