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Пентагон предостерег Турцию от односторонних военных действий в Сирии
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Пентагон предостерег Турцию от односторонних военных действий в Сирии
Политика, 01:51
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Пентагон предостерег Турцию от односторонних военных действий в Сирии
Соединенные Штаты прокомментировали намерения Анкары начать военную операцию на востоке Сирии. Односторонние военные действия являются неприемлемыми, предупредили в Пентагоне
Турецкие военные в сирийском Африне. Март, 2018 (Фото: Khalil Ashawi / Reuters)

Односторонние военные действия в северо-восточной Сирии вызывают серьезную обеспокоенность и являются неприемлемыми. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства обороны США Шон Робертсон после того, как Анкара объявила о своих планах начать военную операцию в Сирии.

«Односторонние военные действия на северо-востоке Сирии любой стороной, особенно в связи с тем, что персонал США может находиться непосредственно там или поблизости, вызывают серьезную обеспокоенность. Мы считаем, что любые такие действия неприемлемы», — приводит Reuters слова Робертсона.

Представитель Пентагон добавил, что Соединенные Штаты привержены обеспечению безопасности границ Турции, но борьба с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация) еще не закончена и Демократические силы Сирии (альянс сил вооруженной оппозиции в Сирии, костяк которого составляют сирийские курды) остаются «преданным партнером» Вашингтона в борьбе против боевиков.

В среду, 12 декабря, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая армия в ближайшие дни начнет наступление на востоке Сирии. Турецкий лидер подчеркнул, что целью операции будет разгром террористических формирований и ни в коем случае не американские военнослужащие, которые находятся на востоке Сирии.

Эрдоган объявил о скором наступлении турецкой армии в Сирии
Политика

На протяжении последних лет Анкара неоднократно заявляла, что считает опасным усиление курдских сил в приграничном с Турцией регионе. В начале этого года Анкара проводила ​на севере Сирии операцию «Оливковая ветвь» против «Демократического союза» и «Рабочей партией Курдистана» (РПК), которые в Турции были признаны террористическими организациями. В итоге в марте армия Турции заняла Африн. Госдепартамент призывал Анкару как можно скорее завершить операцию.

Турецкая операция «Оливковая ветвь» против сирийских курдов. Фотогалерея Еще 10 фото
Фотогалерея

Позднее, в апреле, Турция заявила о намерении действовать в Сирии совместно с США. Так, операция в сирийском Манбидже проходила уже по согласованию с Вашингтоном.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Турция , Сирия , Пентагон
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