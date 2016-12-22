Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,87 66,01 EUR Нал. 75,82 74,91 USD Бирж. 66,32 -0,03 EUR Бирж. 75,23 +0,08 USD ЦБ. 66,42 -0,08 EUR ЦБ. 75,22 -0,40 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 3501,10 +61,00 IMOEX 2380,23 -0,59% RTSI 1130,62 -0,36% Brent 61,20 +0,41% DJIA 24370,24 -0,22% Nasdaq 7031,83 +0,16%
Эрдоган объявил о скором наступлении турецкой армии в Сирии
Лента новостей
Прокурор назвал терактом стрельбу с жертвами в Страсбурге 15:43, Общество Росавиация расторгла договор с подрядчиком новой полосы в Домодедово 15:42, Бизнес Росгвардия закупит 15 бронемашин «Урал» за ₽200 млн 15:39, Политика Tesla решила взыскать $167 млн с экс-сотрудника 15:33, Общество Глава AllianzGI заявил о необходимость запретить криптовалюту 15:32, Крипто Минобороны показало первое после поставки в войска видео с МиГ-35 15:32, Политика Число сделок с новостройками в Москве выросло в полтора раза 15:29, Недвижимость $100 млрд ежегодно: как видеоигры привлекли деньги и поклонников 15:26, Партнерский материал Кирилл Рихтер и Миша Мищенко объясняют, что такое неоклассика 15:26, Стиль 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам завершил карьеру 15:25, Спорт Глава оргкомитета ЧМ по футболу в России перейдет на работу в ВЭБ 15:23, Общество Дом шейха и резиденция российского миллиардера: необычные здания мира 15:20, Недвижимость Южная Осетия осталась без света из-за снегопада 15:17, Общество Клишас внес законопроект об арестах за неуважение к власти в интернете 15:13, Политика Куйвашев заявил о праве Глацких на ошибку 15:12, Общество Google назвала самый популярный поисковый запрос 2018 года 15:12, Технологии и медиа Сырное дело: что поможет российским производителям 15:11, Партнерский материал Россия опустилась на 14 позиций в мировом рейтинге роста цен на жилье 15:06, Недвижимость Более 50% работодателей России отказались повышать зарплаты в 2019 году 15:00, Общество Идея по инвестированию: как заработать на Bitcoin 14:49, Крипто Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров 14:48, Общество Полиция задержала пять человек после стрельбы в Страсбурге 14:45, Общество 5 советов, которые сделают вас сильнее и помогут противостоять стрессу 14:40, РБК и Philips ЛНР передала Украине 42 заключенных 14:39, Политика Капитан «Реала» остался вне заявки на матч Лиги чемпионов против ЦСКА 14:38, Спорт Эрдоган объявил о скором наступлении турецкой армии в Сирии 14:22, Политика О бедном Bitcoin: кому действительно нужны криптовалюты 14:18, Крипто Место под елкой: что будет с криптовалютами под Новый год 14:12, РБК и EXMO
Эрдоган объявил о скором наступлении турецкой армии в Сирии
Политика, 14:22
0
Эрдоган объявил о скором наступлении турецкой армии в Сирии
Турецкая армия в ближайшие дни начнет наступление на востоке Сирии. Эрдоган заявил, что операция будет способствовать наступлению мира в стране
Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления перед представителями национальных военно-промышленных компаний заявил, что через несколько дней армия начнет военную операцию в Сирии к востоку от реки Евфрат, сообщает издание Daily Sabah.

По словам Эрдогана, целью операции будет разгром террористических формирований. Глава турецкого государства подчеркнул, что целью операции ни в коем случае не будут американские военнослужащие, которые находятся на востоке Сирии.

Эрдоган объявил о масштабной операции против сил сирийских курдов
Политика

Восточный берег реки Евфрат контролируется курдскими формированиями YPG, которые совместно с международной коалицией воевали в провинциях Ракка, Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор с боевиками «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация).

В Анкаре YPG считают террористической организацией, связанной с Рабочей партией Курдистана. Последняя с 1984 года боролась за отделение от Турции юго-восточных провинций, населенных курдами, и создание там независимого государства.

В Минобороны рассказали о поддержке наступления курдов восточнее Евфрата
Политика

Несколько месяцев назад турецкая армия в ходе военной операции сломила сопротивление курдов и заняла северные районы провинции Алеппо, расположенные недалеко от государственной границы. Анкара заявляла, что операция проводилась для защиты проживающих там арабов и сирийских турок.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Турция , Реджеп Тайип Эрдоган , курды
Главное
Глава оргкомитета ЧМ по футболу в России перейдет на работу в ВЭБ Общество
Материалы по теме
Лавров рассказал о договоренностях Путина и Эрдогана по Идлибу на G20 Политика
Путин встретится с Эрдоганом после отказа Трампа от переговоров на G20 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter