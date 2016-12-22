Блок Пашиняна набрал большинство голосов в парламенте Армении

Предвыборный блок и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» набрал 70,42% голосов и прошел в новый парламент республики. Об этом на заседании ЦИК объявил председатель комиссии Тигран Мукучан, передает Aysor.
По его словам, «Мой шаг» набрал 88 мандатов, из них четыре предусмотрены для представителей нацменьшинств — русских, езидов, курдов и ассирийцев.
В парламент также прошли партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна (8,26%) и «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна (6,37%). Партии получили 26 и 18 мандатов соответственно.
Новый парламент Армении будет состоять из 132 депутатов, в прежнем парламенте было 105 мест.
Всего в выборах участвовали 11 партий и блоков. Республиканская партия Армении (бывшая правящая партия) в новый парламент не прошла.