Экс-правящая партия Армении не прошла в парламент после победы Пашиняна

Блок и.о. премьера Армении Николы Пашиняна одержал победу на выборах в парламент страны. Бывшая правящая партия не попала в законодательное собрание

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

По итогам подсчета данных с 2010 избирательных участков (100%) блок «Мой шаг», который поддерживает исполняющего обязанности главы правительства Армении Николу Пашиняна, набрал 70,43% голосов, следует из данных ЦИК.

Таким образом, «Мой шаг» получит абсолютное большинство голосов в Национальном собрании.

Помимо блока Пашиняна в парламент прошли также партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна (8,27%), а также «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна (6,37%).

Правящая до отставки Сержа Саргсяна весной этого года Республиканская партия Армении в парламент не прошла, за нее проголосовали 4,7% избирателей. В предыдущем составе парламента у нее было 50 мест. Не будет в законодательном органе и партии «Дашнакцутюн», которая набрала только 3,8% голосов.

Проходной барьер на армянских выборах составляет 5%.

Возглавивший правительство после общенациональных протестов в апреле Пашинян в середине октября подал в отставку. Поскольку парламент после этого не смог избрать нового премьера, в стране были объявлены досрочные выборы.

После прихода к власти Пашинян обещал «перезагрузить» Национальное собрание Армении, рассчитывая укрепить свои позиции в парламенте.