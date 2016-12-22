В Москве у пенсионера похитили швейцарские часы стоимостью 8,5 млн руб.

Неизвестный похитил из квартиры пенсионера в центре Москвы пять штук​ дорогостоящих наручных часов, материальный ущерб составил 8,5 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Пенсионер 1951 года рождения обратился в полицию и сообщил, что его квартиру на улице Большая Дмитровка обокрали. Прибывшие на место полицейские установили, что были похищены пять штук наручных швейцарских часов. «Признаков взлома нет, доступ в квартиру был открытым путем, через дверной замок», — добавили в пресс-службе. В связи с произошедшим возбуждено дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), подозреваемый разыскивается.

В ноябре стало известно, что у частного фотографа в Москве похитили коллекцию старинных фотоаппаратов и объективов на сумму около 5 млн руб. По факту произошедшего возбудили дело.