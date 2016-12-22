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В Москве у фотографа украли старинные фотоаппараты на 5 млн руб.
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В Москве у фотографа украли старинные фотоаппараты на 5 млн руб.
Общество, 11:00
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В Москве у фотографа украли старинные фотоаппараты на 5 млн руб.

В Москве неизвестный похитил у частного фотографа коллекцию старинных фотоаппаратов и объективов, ущерб оценивается в 5 млн руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что в полицию обратился фотограф и заявил о краже по адресу: Болотная набережная. «Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что неизвестный неустановленным способом проник в помещение, взломал сейф, из которого совершил кражу коллекции старинных фотоаппаратов и объективов», — рассказали в пресс-службе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Новой Москве ограбили дом экс-главы таможни Андрея Бельянинова
Общество

В конце октября из аппаратной «Гоголь-центра» похитили четыре ноутбука и видеокамеры стоимостью 400 тыс. руб. 2 ноября подозреваемые в похищении техники были задержаны. Ими оказались ранее судимые мужчины в возрасте 40 и 41 года.

Теги: фотография , кража , Москва
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