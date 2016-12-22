Путин поздравил Назарбаева с Днем независимости Казахстана

Российский президент Владимир Путин поздравил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с Днем независимости республики. Об этом сообщает Кремль.

Путин отметил успехи Казахстана в экономической, социальной и научно-технической сферах, а также конструктивную роль Астаны в решении вопросов региональной и международной тематики. Отмечается, что президент России высоко оценил отношения страны с Казахстаном и выразил уверенность в наращивании сотрудничества.

16 декабря 1991 года Казахстан последним из республик СССР принял закон о независимости.

В октябре Путин встретился с Назарбаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в городе Сарыагаш в Казахстане. Они обсудили вопросы сотрудничества, а также затронули вопросы взаимодействия стран в рамках СНГ и других международных организаций. Ранее этот визит Кремлем не анонсировался. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин «задержался» в Казахстане после государственного визита в Узбекистан.