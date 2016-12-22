Путину в Казахстане подарили завязанные в узел гвозди и камчу

Президент Владимир Путин на выставке «Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана», которая проходит в казахстанском Петропавловске, получил в подарок завязанные в узел гвозди и казахский хлыст — камчу. Об этом сообщает «Интерфакс».
На одном из стендов Путина и его казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева встретил четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников, который рассказал о традициях силовой культуры в Казахстане. По его словам, в республике принято дарить уважаемым людям связанные в узел гвозди. После этого он связал в узел три гвоздя и подарил их российскому лидеру. Для Назарбаева он согнул металлический пруток.
Президенты подошли к другому стенду, где им показали атрибуты казахских наездников, в том числе камчу. Назарбаев сообщил своему коллеге, что, согласно традиционным поверьям, такой хлыст использовали на собраниях. «Сначала клали камчу, а потом говорили речь», — рассказал казахстанский лидер.
Путин поинтересовался, можно ли взять камчу, и получил ее в подарок. «Мы сейчас будем выступать, так что пригодится», — прокомментировал он.
Основной повесткой форума стал туризм. На пленарном заседании выступил министр экономического развития России Максим Орешкин. Он заявил, что туризм нужно сделать прорывной отраслью. Глава ведомства привел статистические данные, согласно которым вклад туризма в ВВП России и Казахстана в настоящее время в два раза меньше среднемировых значений (5 и 6% соответственно, средняя по миру доля — 10,9%). По его словам, экспорт туристических услуг в России составляет $9 млрд, однако в ближайшие пять-шесть лет он превысит $20 млрд при правильном подходе к делу.
Нурсултан Назарбаев в качестве меры для развития туризма Каспийского региона предложил упростить визовый и миграционный режимы. По его словам, получить большой туристический поток на Каспийское море можно за счет соседних стран — Азербайджана, Туркмении и Ирана.