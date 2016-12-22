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Путин неформально заехал к Назарбаеву после визита в Узбекистан
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Путин неформально заехал к Назарбаеву после визита в Узбекистан
Политика, 18:38
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Путин неформально заехал к Назарбаеву после визита в Узбекистан
Неформальная встреча президентов России, Узбекистана и Казахстана состоялась в городе Сарыагаш. Изначально эти переговоры не анонсировались. Уже после визита в Кремле рассказали о деталях поездки Путина
Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев (слева направо) (Фото: Пресс-служба президента России)

Президенты Казахстана, России и Узбекистана Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев провели неформальную встречу в городе Сарыагаш Туркестанской области Казахстана, сообщает местное издание gazeta.uz.

В соседнюю страну для встречи с Назарбаевым Мирзиёев и Путин, по данным издания, прибыли после завершения официального визита президента России в Узбекистан. В ходе встречи главы государств, как рассказали в пресс-службе президента Казахстана, «обсудили актуальные вопросы сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», а также затронули вопросы взаимодействия стран в рамках СНГ и других международных организаций.

Позже эту информацию подтвердили и в Кремле (изначально визит Путина в Сарыагаш не анонсировался). Президенты, как указывается на сайте главы государства, обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной и международной повестки дня.

«Владимир Путин задержался здесь после государственного визита в Узбекистан, который он совершил в пятницу [19 октября]», — пояснил позже журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).​

Официальный визит Путина в Узбекистан состоялся 19 октября. В Ташкенте президент России встретился с Мирзиёевым. Позже стороны подписали пакет документов о сотрудничестве двух стран в торгово-экономической, энергетической, научной, культурно-гуманитарной, образовательной и социально-трудовой сферах.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Владимир Путин , Казахстан , Узбекистан
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