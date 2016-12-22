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БПЦ допустила общегражданские контакты с «раскольниками» объединенной УПЦ
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БПЦ допустила общегражданские контакты с «раскольниками» объединенной УПЦ
Раскол церкви, 15 дек, 23:33
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БПЦ допустила общегражданские контакты с «раскольниками» объединенной УПЦ

Белорусская православная церковь Московского патриархата (БПЦ) ограничится лишь «общегражданскими» контактами с независимой от Московского патриархата Украинской православной церковью (УПЦ), образовавшейся от слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу БПЦ.

«Возможны лишь в общегражданском перспективе, и дай Бог, чтобы они были добрососедскими», — сказал председатель Синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин.

Он уточнил, что для БПЦ автокефальная УПЦ является «раскольниками» и официальные формальные контакты с ней невозможны.

В РПЦ сравнили участие иерархов УПЦ в соборе Киева с предательством Иуды
Политика

По итогам объединительного собора в Киеве 15 декабря была образована автокефальная УПЦ (из слияния УПЦ КП и УАПЦ). Главой новой церкви стал митрополит Епифаний, епископ УПЦ КП. Он должен отправиться в Стамбул и получить томос об автокефалии от главы Константинопольского патриархата Варфоломея. В РПЦ, к которой относится Украинская православная церковь Московского патриархата, не вошедшая в автокефальную УПЦ, назвали Объединительный собор «канонически ничтожным». УПЦ МП запретила своим иерархам участвовать в нем, однако два ее архиерея все же оказались на соборе. РПЦ сравнила это с «предательством Иуды». Остальные 88 иерархов УПЦ отказались приехать на собор.

 

Теги: УПЦ КП , раскол
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США отреагировали на итоги объединительного собора в Киеве Политика
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