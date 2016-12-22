Порошенко поедет в январе с митрополитом Епифанием за томосом в Стамбул

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что избранный глава автокефальной украинской православной церкви митрополит Епифаний отправится в Стамбул для получения томоса. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
«Позвольте представить вам новоизбранного предстоятеля, митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Именно ему выпадает почетная миссия поехать в Стамбул и получить томос», — написал он.
Агентство «Интерфакс-Украина» отмечает, что во время представления нового главы церкви на Софийской площади в Киеве Порошенко рассказал, что он поедет в Стамбул в начале января вместе с митрополитом.
В Киеве 15 декабря прошел объединительный собор, на котором избрали главу новой автокефальной церкви. Им стал митрополит Епифаний, епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП). В соборе принимали участие 190 человек, среди которых большинство принадлежит к УПЦ КП. Однако на нем также присутствовали два митрополита УПЦ Московского патриархата — Переяслав-Хмельницкий Александр и Винницкий Симеон.
Митрополит Русской православной церкви (РПЦ) Иларион сравнил их участие в соборе с предательством Иуды. При этом председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что эти два митрополита больше не относятся к Московскому патриархату.