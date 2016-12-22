Путин провел мечтавшего полетать над Петербургом мальчика к вертолету

Президент России Владимир Путин встретился с мальчиком из Ленинградской области Артемом Пальяновым, которому он обещал устроить полет над Санкт-Петербургом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Вместе они посмотрели на маршрут предстоящего полета, после чего Артем отправился на вертолетную экскурсию над городом», — говорится в сообщении.

Во встреча также участвовали брат Артема и отец мальчиков. Отмечается, что президент поздравил их с наступающим Новым годом. Как добавляет «РИА Новости», после беседы за чашкой чая, президент показал им подарки, которые они вместе распаковали.

В начале декабря Путин посетил Международный форум добровольцев, где принял участие в благотворительном проекте, исполняющем желания тяжелобольных детей.

Согласно правилам, любой участник форума мог взять конверт от ребенка и исполнить его мечту. Президент забрал оставшиеся конверты и пообещал исполнить записанные в них желания. Среди них было письмо Артема Пальянова, который мечтал увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета.