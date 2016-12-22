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Путин привез в подарок участникам саммита в Стамбуле рыбу и орехи
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Путин привез в подарок участникам саммита в Стамбуле рыбу и орехи
Политика, 22:29
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Путин привез в подарок участникам саммита в Стамбуле рыбу и орехи

Президент России Владимир Путин привез ягоду, рыбу и орехи из Ханты-Мансийска в подарок французскому лидер Эмманюэлю Макрону, президенту Турции Реджепу Эрдогану и канцлеру Германии Ангеле Меркель, которые приняли участие в саммите в Стамбуле. Об этом сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Рыбу, ягоды, орешки и другую снедь», — сказал он.

В Стамбуле в субботу, 27 октября, состоялся саммит лидеров Турции, Франции, России и Германии. Встреча была просвещенна сирийской проблематике. По итогам переговоров все участники четырехстороннего саммита выразили мнение, что как можно скорее должен быть сформирован конституционный комитет по Сирии, который займется реформированием конституции Сирийской Арабской Республики. Лидеры стран отметили, что он может быть создан до конца 2018 года, а начнет работу с 2019 года.

Теги: Владимир Путин , Стамбул , саммит
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