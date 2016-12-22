Школьник из Приморья получил компьютер в подарок от Путина

В Приморье 13-летний школьник Сергей Тимофеев из села Прилуки получил в подарок от Владимира Путина компьютер. Ребенок, страдающий от онкозаболевания, попросил о нем президента в письме, говорится в сообщении администрации Приморского края.
Болезнь была диагностирована у ребенка в 2016 году. После этого он перенес несколько операций, а его семья по рекомендации врачей переехала жить за город. Из-за этого ребенок потерял контакт со своими друзьями. Теперь общаться с ними он может только по интернету. Из-за того, что все средства семьи уходят на лечение, с просьбой подарить компьютер школьник и его родители обратились к главе государства.
Для вручения подарка в дом к ребенку приехал замглавы региона Константин Межонов. Он подарил компьютер и поздравил мальчика с наступающим Новым годом.
Ранее, 13 декабря, стало известно, что удмуртская школьница Полина Кривей получила в подарок от имени Путина электрическое пианино. Девочка также написала в администрацию президента письмо, в котором попросила о подарке.