Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу

Москва и Киев приглашены в Брюссель на трехсторонние переговоры по газу, сообщил в своем Twitter вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
«Пригласил Украину и Россию в Брюссель для следующего раунда трехсторонних переговоров по газу на политическом уровне в январе», — написал он.
Во встрече также ожидается участие коммерческих компаний, добавил Шефчович.
Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что встреча экспертов РФ, Еврокомиссии и Украины в рамках трехсторонних переговоров по газу пройдет до конца года или в начале января.
Договоренности Москвы и Киева о транзите газа через Украину истекают в 2019 году. В июле после трехсторонней встречи ЕС, России и Украины в Берлине Шефчович заявил, что Москва и Киев признали необходимым разработать новое соглашение в 2020 году. В августе на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель президент России Владимир Путин заявил, что транзит через Украину будет сохранен.