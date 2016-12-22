Мюллер отчитался о расходах на расследование «российского дела»

Расходы офиса спецпрокурора США Роберта Мюллера на расследование предполагаемого вмешательства России в американские выборы с апреля по сентябрь 2018 года составили $4,5 млн. Об этом говорится в отчете Мюллера, опубликованном на сайте Минюста США.

Расходы других подразделений Минюста, которые также занимались расследованием «российского дела», составили в этот период около $4 млн, сообщается в документе.

Всего за 16 месяцев с начала ведения расследования власти США потратили на него более $25 млн, отмечает телеканал CNBC.

8 декабря президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что на расследование по предполагаемому вмешательству России в выборы ушло более ​$30 млн.

Расследование «российского дела» идет в США с начала 2017 года. Как заявил в ноябре председатель сенатского комитета по разведке Ричард Берр, оно закончится не раньше чем через полгода. Ранее комитет по разведке сената США опубликовал доклад, в котором говорится о попытке Москвы повлиять на выборы, в том числе, с помощью хакеров.



