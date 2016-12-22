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В сенате США назвали срок окончательного решения по «рашагейту»
Политика, 08:47
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В сенате США назвали срок окончательного решения по «рашагейту»
Сенат США закончит расследование дела о российском вмешательстве не ранее, чем через полгода, заявил сенатор Ричард Берр. По его словам, опрос свидетелей еще не закончен, много времени займет рассекречивание итогового доклада
Ричард Берр (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Двухпартийная комиссия сената США, которая расследует обвинения о вмешательстве России в американские выборы, будет работать еще как минимум полгода, заявил в интервью Bloomberg председатель сенатского комитета по разведке Ричард Берр. Раньше этого срока комитет на сможет представить итоговый доклад.

Берр пояснил, что двухпартийная комиссия еще не закончила допросы свидетелей, после чего ей нужно будет собрать в единый массив все факты и провести подготовку к рассекречиванию доклада.

Он также отметил, что общественных слушаний с привлечением ключевых фигур, таких как Дональд Трамп-младший (сын президента США Дональда Трампа), скорее всего, не будет. На них настаивает его коллега по расследованию демократ Марк Уорнер. «Я не вижу необходимости в общественных слушаниях», — сказал Берр.

Процесс рассекречивания, отмечает агентство, вероятно, будет очень трудоемким, поскольку сотрудники комитета опросили в закрытом режиме большое количество свидетелей и получили доступ огромному массиву секретных документов, хранившихся в Центральном разведывательном управлении.

Расследование событий 2016 года делится на две большие части: обвинения о попытках России вмешаться в выборы и обвинения в сговоре команды Трампа с Кремлем в ходе предвыборной кампании. Расследование ведется сразу в нескольких инстанциях. В апреле комитет по разведке нижней палаты конгресса пришел к заключению, что попытки вмешательства России в выборы были, однако никаких свидетельств сговора штаба Трампа с Москвой нет. Документ был озаглавлен «Доклад по российским активным мероприятиям», конгрессмены решили, что главной целью Москвы было внесение недоверия, смятения и раскола в американское общество. «Однако в ходе расследования комитет не нашел доказательств того, что предвыборная кампания Трампа проходила в сговоре и координации с российским правительством», — отметили авторы доклада.

Еще не повод: почему Трампу вряд ли грозит импичмент
Мнение

Расследование в сенатском комитете по разведке продолжается. В мае 2018 года комитет сената опубликовал несекретную часть доклада о вмешательстве России, в котором говорилось, что кибератаки были частью более масштабной кампании по вмешательству в выборы, которую Россия проводила уже несколько лет. Однако при этом пришли к выводу, что эта деятельность не повлияла на результат голосования. Сенаторы также представили рекомендации по усилению безопасности.

Каких-либо указаний на сговор команды Трампа с Москвой в докладе также не было, его доказательная часть не публиковалась и была объявлена совершенно секретной.

Кроме того, расследование ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, который был назначен в мае 2017 года. Он также публиковал материалы о российском вмешательстве и выдвигал обвинения против российских физических и юридических лиц, однако ни одного свидетельства по главному пункту — связях Трампа и его команды с Россией, он до сих пор не представил. Не также указаний на то, что дело против Трампа было начато по заслуживающим внимания обстоятельствам.

Москва регулярно отвергала все обвинения во вмешательстве. Трамп информацию о сговоре его команды с Россией также отвергал и называл все публикации об этом фейковыми.

Главные американские СМИ, которые открыто поддерживают противников Трампа, в течение уже более двух лет ведут компанию по обвинению Трампа в сговоре с Россией. Многочисленные публикации на эту тему сопровождаются словами анонимных источников, однако ни одного свидетельства сговора ни одно из СМИ, равно как и многочисленные расследователи, предъявить публике не смогли. Доказательства сговора рассматриваются ими как повод для начала процедуры импичмента Трампа, о его большой вероятности ведущие СМИ США писали в течение первого года президентства Трампа, однако постепенно эта тема стала терять актуальность.



 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: вмешательство России в выборы , Сенат США , Комитет
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