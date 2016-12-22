СБУ обвинила Россию в попытках через соцсети вмешаться в выборы

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что российские спецслужбы пытаются использовать соцсети Facebook и Twitter для вмешательства в избирательные процессы на Украине. Об этом сообщается на сайте СБУ.
По данным спецслужбы, для этого используется «Агентство интернет-исследований» (ликвидировано в 2016 году. — РБК). В преддверии парламентских и президентских выборов украинцы стали получать предложения предоставить временный доступ к так называемому рекламному кабинету аккаунтов для распространения через них рекламы и продвижения коммерческих интересов, указывает СБУ. Отмечается, что спецслужбы России намерены использовать страницы украинцев для «разведывательно-подрывной деятельности, манипулирования общественным сознанием, вмешательства в предвыборные процессы, а также распространения антиукраинских материалов».
СБУ призвала украинских пользователей Facebook и Twitter сообщать о получении таких предложений.
В начале октября украинский президент Петр Порошенко говорил, что Россия намерена вмешиваться в избирательную кампанию на Украине. По его словам, это будет осуществляться через «системы дезинформации» и хакерские атаки.
Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года, парламентские выборы — в конце октября.