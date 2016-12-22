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Киев счел слова Путина о Порошенко примером вмешательства в выборы
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Киев счел слова Путина о Порошенко примером вмешательства в выборы
Политический кризис на Украине, 20:35
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Киев счел слова Путина о Порошенко примером вмешательства в выборы
В четверг российский президент высказывался о своем украинском коллеге в контексте минских соглашений. Пресс-секретарь Порошенко увидел в словах Путина «явный пример» вмешательства в избирательный процесс на Украине
Владимир Путин  (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко прокомментировал заявления российского президента Владимира Путина о Петре Порошенко, прозвучавшие на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита. По мнению Цеголко, это «явный пример вмешательства» российского президента выборы на Украине.

«Сегодняшние заявления Путина является явным примером его вмешательства в избирательный процесс в Украине, несмотря на то, что кампания еще даже не началась. Очевидна неприязнь Путина к Порошенко как государственного деятеля, который сорвал планы Кремля по возвращению Украины под контроль Российской империи», — написал Цеголко на своей странице в Facebook.

Цеголко подчеркнул, что «вопрос о власти в Украине решать будет не Кремль, а украинский народ».

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В четверг, 15 ноября, российский лидер упоминал украинского президента в контексте ситуации на Украине. В частности, Путин говорил, что «действующий президент Украины, к сожалению, не проявил желания и готовности к реализации минских соглашений». «Изменится ли что-то после выборов? Я не знаю. Если придет другой человек, наверное, он учтет то, что происходит в настоящий момент», — сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Российский президент также отметил, что не знает, сможет ли Порошенко «сделать какие-то усилия над собой и изменить свое отношение» к данному вопросу. «Это у него надо спрашивать», — сказал Путин.

Автор: Мария Бондаренко.
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