Экс-главе РАО предъявили обвинение в мошенничестве

Четырем фигурантам дела о хищении более 730 млн руб. у общественной организации, осуществляющей управление авторскими правами на коллективной основе, предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее сотрудники МВД пресекли незаконную деятельность участников группы, похитившей деньги организации. По данным ведомства, были проведены свыше 30 обысков и допрошены более 20 человек.

По делу о мошенничестве были задержаны бывший гендиректор организации, его бывший заместитель, начальник департамента по распределению гонораров, а также его экс-заместитель, указывает МВД. Бывший гендиректор и экс-замначальника департамента отправлены под стражу, остальные — под домашний арест.

Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о Российском авторском обществе (РАО) и его бывшем главе Сергее Федотове. Об этом также сообщают источники ТАСС и агентства «Москва».

Тверской суд Москвы арестовал Федотова 7 декабря по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным «Коммерсанта», вместе с Федотовым были задержаны его мать Вера и Светлана Темешова, бывшая глава компании ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания».

В 2017 году Федотов был осужден за мошенничество и приговорен к полутора годам колонии общего режима, однако вышел на свободу по УДО в декабре прошлого года.