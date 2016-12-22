ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,68 65,84 EUR Нал. 76,39 74,53 USD Бирж. 66,75 +0,52 EUR Бирж. 75,43 +0,19 USD ЦБ. 66,43 +0,18 EUR ЦБ. 75,39 -0,00 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 3260,10 -225,60 IMOEX 2365,69 -0,54% RTSI 1116,50 -1,14% Brent 60,64 +0,55% DJIA 24146,92 -1,83% Nasdaq 6954,04 -1,64%
Экс-главе РАО предъявили обвинение в мошенничестве
Лента новостей
Суд счел законным отказ в заведении дела об исчезновении 27 жителей Чечни 21:24, Общество СМИ узнали о признании Роналду вины в деле об уклонении от налогов 21:15, Спорт Игра на упреждение: зачем ЦБ повысил ключевую ставку второй раз за год 21:08, Финансы «Надо начинать бизнес в России»: Сергей Колесников в проекте «Герои РБК» 21:00, Свое дело  У вице-губернатора Псковской области нашли вид на жительство в Эстонии 20:52, Общество Американской PepsiCo разрешили продать завод в Ессентуках 20:34, Бизнес В гостях у сказки: куда съездить на праздники с детьми 20:33, РБК и Mitsubishi Outlander Меркель объяснила решение Евросоюза по санкциям против России 20:25, Политика ЦБ оценил влияние маневра в нефтяной отрасли на стоимость бензина 20:19, Экономика Хозяин бренда Louis Vuitton купит владельца отеля в Петербурге 20:03, Бизнес Искусственный интеллект: с чего начать знакомство 20:03, РБК и Lexus Генпрокуратура отчиталась о выполнении просьбы Путина по правозащитнику 20:02, Политика Спортивный стиль: в каких кроссовках можно ходить зимой 19:39, Партнерский материал Силуанов отказал Минску в компенсации в $310 млн за налоговый маневр 19:39, Экономика ДНР заявила о приведении в боевую готовность всех воинских частей 19:34, Политика Росстат объяснил перерасчет стоимости оливье 19:12, Общество Суд заочно арестовал бывшего менеджера группы «Сумма» Клопнева 19:11, Общество Тысяча и одна идея для дизайна и ремонта квартиры 18:52, РБК и Whirlpool Число погибших в результате стрельбы в Страсбурге возросло до четырех 18:47, Общество Биатлонист Йоханнес Бё выиграл третью гонку в сезоне 18:46, Спорт Facebook сообщил о давшей доступ к фото пользователей ошибке 18:41, Технологии и медиа В Минздраве решили исследовать детей для оценки рисков цифровизации 18:36, Общество Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 18:30, РБК и Huawei Курс биткоина снова упал ниже $3,3 тыс. 18:24, Крипто МИД России cчел создание армии Косово угрозой вооруженного конфликта 18:19, Политика Аудитория заблокированного Telegram приблизилась к рекордным показателям 18:13, Технологии и медиа ВТБ заявил о планах поднять ставки по ипотеке из-за решения ЦБ 18:04, Финансы Экс-глава «Магнита» вошел в совет директоров «Азбуки вкуса» 17:53, Бизнес
Экс-главе РАО предъявили обвинение в мошенничестве
Общество, 21:30
0
Экс-главе РАО предъявили обвинение в мошенничестве

Четырем фигурантам дела о хищении более 730 млн руб. у общественной организации, осуществляющей управление авторскими правами на коллективной основе, предъявили обвинение в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее сотрудники МВД пресекли незаконную деятельность участников группы, похитившей деньги организации. По данным ведомства, были проведены свыше 30 обысков и допрошены более 20 человек.

По делу о мошенничестве были задержаны бывший гендиректор организации, его бывший заместитель, начальник департамента по распределению гонораров, а также его экс-заместитель, указывает МВД. Бывший гендиректор и экс-замначальника департамента отправлены под стражу, остальные — под домашний арест.

Полиция раскрыла детали нового уголовного дела экс-главы РАО Федотова
Общество

Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о Российском авторском обществе (РАО) и его бывшем главе Сергее Федотове. Об этом также сообщают источники ТАСС и агентства «Москва».

Тверской суд Москвы арестовал Федотова 7 декабря по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным «Коммерсанта», вместе с Федотовым были задержаны его мать Вера и Светлана Темешова, бывшая глава компании ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания».

В 2017 году Федотов был осужден за мошенничество и приговорен к полутора годам колонии общего режима, однако вышел на свободу по УДО в декабре прошлого года.

Теги: мошенничество , Москва , ГУ МВД России по г. Москве
Главное
ЦБ оценил влияние маневра в нефтяной отрасли на стоимость бензина Экономика
Материалы по теме
Полиция раскрыла детали нового уголовного дела экс-главы РАО Федотова Общество
Суд арестовал экс-главу РАО Федотова по новому делу Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter