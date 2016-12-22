Полиция раскрыла детали нового уголовного дела экс-главы РАО Федотова

По данным МВД, другими фигурантами дела являются экс-начальник департамента по реализации гонораров и бывший заместитель гендиректора РАО

Сергей Федотов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Бывший глава Российского авторского общества Сергей Федотов, арестованный ранее в пятницу Тверским судом Москвы, подозревается в хищении более 730 млн руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

В полиции также рассказали, что в рамках этого дела правоохранительные органы провели 32 обыска и допросили более 20 человек.

Вместе с Федотовым были задержаны еще два человека — бывший начальник департамента по реализации гонораров РАО и заместитель гендиректора организации. Их имен полиция не назвала. Суд избрал для них домашний арест.

«Коммерсантъ» до этого сообщал, что вместе с Федотовым была задержана его мать Вера и Светлана Темешова, бывшая глава компании ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания», которая управляла имуществом РАО. В Тверском суде рассказали РБК, что помимо экс-главы РАО была арестована Федотова В.В.

Сергея Федотова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье Уголовного кодекса — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

В 2017 году Федотов был осужден по другому делу о мошенничестве — сумма ущерба составила около 300 млн руб. По версии обвинения, он совершал махин​ации с имуществом РАО. В июне суд назначил ему полтора года колонии, но он вышел на свободу в декабре, условно-досрочно.