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Глава МИД Косово поспорил с Лавровым о главном очаге проблем в регионе

Глава МИД частично признанной Республики Косово Бехджет Иса Пацолли не согласен с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, назвавшим Косово «главным очагом нестабильности».

«Лавров не прав. Сербия остается единственной угрозой миру на Балканах и единственным источником нестабильности», — написал министр в Twitter.

Косово же, по его словам, сотрудничает с «миротворческими странами», а вооруженные силы страны будут выполнять только оборонную функцию.

Ранее в пятницу, 7 декабря, Лавров в интервью греческой газете Efimerida Ton Sindakton заявил, что «Приштина не только открыто саботирует выполнение достигнутых при посредничестве ЕС в диалоге с Белградом договоренностей, но и идет на все новые провокационные шаги».

По словам министра, создание косовских вооруженных сил противоречит резолюции Совета Безопасности ООН и создает неприемлемые условия жизни для сербов в Косово.

Кроме того, сказал Лавров, не был создан союз сербских муниципалитетов (автономное объединение сербских общин на севере Косово, за его создание выступает Сербия).

Сербские власти не признали суверенитет республики и считают эту территорию автономным краем Косово и Метохия. Помимо Сербии независимость Косово не признают Россия, Китай, Индия, Бразилия, Доминиканская Республика, Суринам, Либерия, Сан-Томе и Принсипи, Гвинея-Бисау, Бурунди, Папуа — Новая Гвинея, Лесото, Гренада, Коморские и Соломоновы острова.

Приштина поддерживает дипломатические отношения более чем с 90 странами, в том числе с США, Канадой, Австралией, Швейцарией и большинством членов Евросоюза.

Теги: Косово
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