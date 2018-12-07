Глава МИД Косово поспорил с Лавровым о главном очаге проблем в регионе

Глава МИД Косово поспорил с Лавровым о главном очаге проблем в регионе

Глава МИД частично признанной Республики Косово Бехджет Иса Пацолли не согласен с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, назвавшим Косово «главным очагом нестабильности».

«Лавров не прав. Сербия остается единственной угрозой миру на Балканах и единственным источником нестабильности», — написал министр в Twitter.

Косово же, по его словам, сотрудничает с «миротворческими странами», а вооруженные силы страны будут выполнять только оборонную функцию.

Ранее в пятницу, 7 декабря, Лавров в интервью греческой газете Efimerida Ton Sindakton заявил, что «Приштина не только открыто саботирует выполнение достигнутых при посредничестве ЕС в диалоге с Белградом договоренностей, но и идет на все новые провокационные шаги».

По словам министра, создание косовских вооруженных сил противоречит резолюции Совета Безопасности ООН и создает неприемлемые условия жизни для сербов в Косово.