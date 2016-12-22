В СБУ сообщили о краже баз данных воинских подразделений

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила структуру, которая с помощью ПО «Парус» и «Афина», распространяющегося с серверов на территории России, получила базы данных госучреждений и воинских подразделений Львовской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СБУ, коммерческая организация легально обслуживала указанные учреждения, однако в ходе выполнения работ устанавливала запрещенные программы для копирования информации. Благодаря им структура получила несанкционированный доступ к информационным системам более 100 предприятий и организаций.

В СБУ отметили, что из-за подобных действий появилась угроза утечки информации с ограниченным доступом. «Базы данных стали доступными для страны-агрессора и могут быть использованы в ущерб национальной безопасности государства», — указывается в сообщении.

В настоящий момент проводятся следственные действия в рамках ст. 359 УК Украины (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации), а также проверяется версия о передаче скопированных данных «стране-агрессору».

В начале ноября СБУ заявила, что выявила и и заблокировала работу сети «антиукраинских интернет-агитаторов», которые действовали в интересах России. Были выявлены девять человек, которых, по данным ведомства, финансировали российские спецслужбы. Они публиковали в интернете политические новости, присланные из России, а также призывали к проведению беспорядков.

