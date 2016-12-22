СБУ заблокировала работу «пророссийских агитаторов» в Интернете

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в сентябре-октябре выявили и заблокировали работу сети «антиукраинских интернет-агитаторов», которые действовали в интересах «страны-агрессора». Об этом сообщается на сайте СБУ.
По данным службы, в Одессе, Киеве и Северодонецке были выявлены девять пророссийских «пропагандистов», которых финансировали спецслужбы России. Агитаторы публиковали «присланные из России» политические новости и призывали к проведению масштабных беспорядков и акций неповиновения. В частности, в Сети публиковались призывы к свержению конституционного строя на Украине и поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«По замыслу российских кураторов через манипулирование общественным мнением интернет-пользователей пропагандисты должны были влиять на ход будущих выборов президента Украины», — говорится в сообщении СБУ.
В начале октября в СБУ сообщали, что Россия готовит провокации по захвату церквей на Украине «якобы представителями праворадикальных организаций». Отмечалось, что российские власти намерены «спровоцировать массовые противостояния и акции протеста с участием прихожан православных конфессий».