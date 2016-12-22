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Активиста Мохнаткина освободили из-под стражи
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Активиста Мохнаткина освободили из-под стражи
Общество, 16:38
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Активиста Мохнаткина освободили из-под стражи

Архангельский городской суд отменил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении активиста Сергея Мохнаткина по уголовному делу о дезорганизации работы колонии (ч. 2 ст. 321 УК РФ), сообщила РБК адвокат Мохнаткина Каринна Москаленко.

«Мы подавали жалобы на незаконный арест, и сегодня суд вышестоящей судебной инстанции принял решение отменить незаконный арест Сергея, назначенный ему Исакогорским районным судом Архангельска. Избрана ли ему иная мера пресечения, мы не знаем. Тем не менее уголовное дело все еще существует», — рассказала Москаленко.

30 ноября стало известно, что Мохнаткина арестовали на два месяца по делу о дезорганизации работы колонии. По словам адвоката Андрея Крекова, активист должен был выйти из колонии 2 декабря. В середине ноября на Мохнаткина завели пятое уголовное дело, потому что он отказался этапироваться из больницы из-за плохого самочувствия.

В декабре 2014 года суд приговорил Мохнаткина к четырем с половиной годам колонии строгого режима за нападение на сотрудников полиции, а митинге «Стратегия 31». В 2009 году он также получил пять лет за драку с полицейскими, но был амнистирован в 2012 году.

Теги: активисты , колония
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