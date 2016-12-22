Защитник рассказал о возбуждении пятого дела против активиста Мохнаткина

Пятое уголовное дело возбудили против активиста Сергея Мохнаткина, осужденного за применение насилия к сотруднику власти. Об этом «Интерфаксу» сообщил его представитель и общественный защитник Андрей Креков.

Он добавил, что дело возбудили за деорганизацию деятельности колонии (ст. 321 УК РФ). По словам защитника, Мохнаткин отказался от этапирования из больницы в колонии из-за плохого самочувствия.

«Он не мог следовать этапом, попросил вызвать скорую, однако ему было отказано», — сказал Креков.

​На митинге в 2009 году Мохнаткин подрался с полицейскими, после чего суд приговорил его к пяти годам колонии. Однако в 2012 году бывший тогда президентом Дмитрий Медведев амнистировал активиста.

В декабре 2014 года суд приговорил Мохнаткина к 4,5 годам колонии строгого режима также за нападение на сотрудников полиции. По версии следствия, в 2013 году активист на митинге оппозиции «Стратегия 31» несколько раз ударил и обругал полицейских. В 2016 году оппозиционеру добавили еще к 11 месяцев заключения по обвинению в оскорблении представителя власти. В 2017 году его приговорили еще к 2,5 годам лишения свободы за деорганизацию работы колонии за отказ этапироваться в СИЗО без бумаг на перевод. По словам Мохнаткина, за это его избили шесть сотрудников ФСИН.

В марте журналистка Ксения Собчак передала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании 16 человек, которых она посчитала политзаключенными. В списке оказался Мохнаткин.