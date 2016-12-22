Активиста Мохнаткина арестовали за три дня до выхода из колонии

Исакогорский районный суд Архангельска арестовал активиста Сергея Мохнаткина по пятому уголовному делу. Об этом сообщается на сайте управления ФСИН по Архангельской области.
Отмечается, что Мохнаткина арестовали на два месяца по делу о дезорганизации деятельности колонии (ст. 321 ч. 2 УК РФ). Выездное судебное заседание прошло в следственном изоляторе № 4 УФСИН по области. Накануне адвокат Андрей Креков рассказал «Медиазоне», что активист должен был выйти из колонии 2 декабря.
В середине ноября стало известно, что на активиста завели пятое уголовное дело. По словам Крекова, Мохнаткин отказался этапироваться из больницы, так как плохо себя чувствовал. Защитник рассказал, что активист попросил вызвать скорую, однако ему отказали.
В 2009 году во время митинга Мохнаткин подрался с полицейским. Суд приговорил его к пяти годам колонии, однако в 2012 году его амнистировали. В декабре 2014 года Мохнаткина приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима за еще одно нападение на сотрудников полиции на митинге «Стратегия 31».
В 2016 году активисту добавили еще 11 месяцев заключения за оскорбление представителя власти. В 2017 году Мохнаткину дали два года по делу о дезорганизации работы колонии. Активист заявлял, что его избили шесть сотрудников ФСИН после того, как он отказался этапироваться из колонии в СИЗО без необходимых документов на перевод.