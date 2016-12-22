В Дагестане задержали главу района

Сотрудники силовых структур задержали главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева, у которого которого прошли обыски. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную администрацию.

«Обыски в администрации Бабаюртовского района завершены, силовики забрали главу района и начальника финансового отдела администрации», — сказали в администрации. Там добавили, что обвинение пока не предъявлено.

Агентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах ранее сообщало, что в рабочем кабинете главы района и в его домах в селе Бабаюрт и Каспийске проводились обыски. По его словам, они связаны с возможной причастностью Карагишиева к хищению 9,5 млн руб., выделенных на капремонт школы.

В начале ноября задержали временно исполняющего обязанности мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова. В его рабочем кабинете и по месту жительства прошли обыски. В пресс-службе УФСБ по Дагестану позже сообщили, что его подозревают в превышении должностных полномочий, в отношении него возбуждено дело.