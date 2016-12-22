В Махачкале после обысков задержали исполняющего обязанности мэра

По данным «Интерфакса», Абусупьяну Гасанову предъявлено обвинение в хищении 40 млн руб. из бюджета Махачкалы. Исполняющим обязанности мэра столицы Дагестана он был назначен после ареста своего предшественника, в январе

Абусупьян Гасанов (Фото: пресс-служба Администрации Махачкалы)

В Махачкале задержан исполняющий обязанности мэра Абусупьян Гасанов. Об этом со ссылкой на источники сообщают агентства «Интерфакс» и ТАСС.

Собеседники агентств сообщили, что Гасанова задержали после обысков по месту жительства и в рабочем кабинете. «После завершения оперативных мероприятий Гасанов был задержан в рамках возбужденного уголовного дела о превышении полномочий», — сказал собеседник ТАСС.

По данным «Интерфакса», ​Гасанова подозревают в хищении 40 млн руб. из бюджета города, против него завели уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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Источник РБК в МВД республики подтвердил информацию о задержании временно исполняющего обязанности мэра Махачкалы. Он также отметил, что чиновника подозревают в превышении должностных полномочий по нескольким эпизодам.

«Следствие также подозревает Абусупьяна Гасанова в том, что он принимал участие в незаконных схемах, связанных с программой расселения ветхого и аварийного жилья», — отметил источник.

По его словам, выпускникам детских домов предоставляли квартиры в аварийных зданиях, а переселенцам давали квартиры в новых домах, построенных в рамках программы. «На обеспечение жильем детей-сирот средства выделяли из республиканского и федерального бюджета», — рассказал источник в полиции.

Абусупьян Гасанов был назначен временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы в январе 2018 года, после ареста мэра Мусы Мусаева, задержанного в рамках масштабной антикоррупционной операции.

По данным следствия, в марте 2016 года Мусаев незаконно передал участок земли площадью 17,5 тыс. кв. м Арскому кирпичному заводу и получил за это 1,1 млн руб. Рыночная стоимость участка составляет 81 млн руб. В начале октября Мусаев признал вину по делу о превышении должностных полномочий, его приговорили к четырем годам колонии общего режима. ​