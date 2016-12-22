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Врио мэра Махачкалы стал фигурантом дела о превышении полномочий
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Врио мэра Махачкалы стал фигурантом дела о превышении полномочий
Общество, 17:05
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Врио мэра Махачкалы стал фигурантом дела о превышении полномочий

Временно исполняющего обязанности мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова подозревают в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело, сообщили РБК в пресс-службе УФСБ по Дагестану.

«По данным следствия, незаконными действиями Гасанова А.М. при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ причинен существенный вред интересам государства», — заявили в ведомстве. В УФСБ добавили, что сейчас в отношении Гасанова ведутся следственные мероприятия.

Ранее источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что Гасанова задержали после обысков в его рабочем кабинете и по месту жительства. По данным собеседника «Интерфакса», правоохранители считают, что врио мэра Махачкалы похитил 40 млн руб. из бюджета города.

В Махачкале после обысков задержали исполняющего обязанности мэра
Общество

Источник РБК в региональном управлении МВД подтвердил, что Гасанов задержан, и добавил, что в деле чиновника есть несколько эпизодов превышения должностных полномочий. Он отметил, что речь идет о незаконных схемах, которые связаны с программой расселения ветхого и аварийного жилья.

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Гасанов стал временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы в январе, после ареста мэра Мусы Мусаева, которого задержали в ходе антикоррупционной операции. По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев незаконно передал участок земли площадью 17,5 кв. м Арскому кирпичному заводу и получил за это 1,1 млн руб. При этом рыночная стоимость этой земли составляет 81 млн руб. Он признал свою вину и был приговорен к четырем годам колонии общего режима.

Теги: Дагестан , уголовное дело
Главное
Экс-глава АвтоВАЗа назвал риски задержки инвестрежима для автопрома Бизнес
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