МИД счел «лихими» слова Помпео о переброшенных в Венесуэлу Ту-160

Заявление государственного секретаря США Майка Помпео о российских самолетах Минобороны, которые прибыли в Венесуэлу 10 декабря, является явным пренебрежением нормами дипломатической этики и его нельзя считать проходным эпизодом. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

Кроме того, в ведомстве назвали слова Помпео неприемлемыми и «совершенно непрофессиональными». Комментарий госсекретаря в его Twitter в МИДе назвали «лихим».

«Вашингтону, прежде чем считать деньги в чужом кармане, стоит обратить внимание на то, как расходуются его собственные», — считают в МИДе.

Российские дипломаты привели в пример заявления генерального инспектора Министерства обороны США, который неоднократно говорил о том, что средства американских налогоплательщиков растранжириваются на якобы военные нужды, в частности помощь Афганистану, которая так и не принесла «никакого облегчения его жителям и даже не дошла по назначению».

«Столь же сомнительна результативность реализации колоссального военного бюджета США на других направлениях», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Российский бомбардировщики Ту-160, а также самолеты Ан-124 «Руслан» и Ил-62 прибыли в Венесуэлу 10 декабря. Они пролетели 10 тыс. км через ​Баренцево и Норвежское моря, Атлантический океан и Карибское море. При этом на отдельных этапах пути самолеты сопровождались норвежскими истребителями F-16.

Комментируя это событие, Майк Помпео заявил, что отправка двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу является «разбазариванием государственных средств».