Рубль отыграл часть потерь на фоне решения ЦБ о повышении ставки

Курсы доллара и евро на Московской бирже, повышавшиеся в течение первой половины пятницы, приостановили рост после объявления ЦБ о повышении ключевой ставки до 7,75% и намерении возобновить закупки валюты на открытом рынке в январе 2019 года.

В 13:29 мск биржевой курс доллара составлял 66,43 руб., что на 19,5 коп. превышало уровень закрытия предыдущих торгов. Однако уже в 13:30 мск, после выхода пресс-релиза ЦБ, он опустился до 66,2275 руб.

Схожую динамику продемонстрировал и курс евро. После объявления о решении ЦБ он опустился на 22 коп., достигнув отметки 74,8225 руб. (минус 40,75 коп. к закрытию предыдущих торгов).

Однако сразу после спада курсы доллара и евро снова пошли вверх. К 14:00 мск курс доллара на Московской бирже достиг отметки 66,4 руб., курс евро — 75,01 руб.

Совет директоров Банка России на последнем в этом году заседании повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта. Регулятор пояснил, что принятое решение «носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте». Одновременно ЦБ сообщил, что возобновит покупки валюты с 15 января. «Это решение принято с учетом стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке», — говорится в сообщении регулятора.​