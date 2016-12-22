Синоптики предупредили о похолодании в Москве в выходные

В выходные, 15 и 16 декабря, в столичный регион придет похолодание, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«В ночь на воскресенье температура воздуха в Московской области существенным образом понизится, на востоке области будет до минус 20 градусов, в мегаполисе 17–19 [градусов] ниже нуля», — сказал Синенков. Днем температура воздуха в Москве составит минус 13–15 градусов, в Подмосковье — минус 12–17 градусов.
Такая температура примерно на 8–10 градусов ниже нормы для середины декабря. Она сохранится в столичном регионе как минимум до середины следующей недели, рассказал Синенков.
Синоптик подчеркнул, что атмосферное давление будет очень высоким. «Давление в воскресенье повысится до 764 мм рт.ст., что на 17–18 мм выше средних многолетних значений», — добавил он.
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков также отметил в разговоре с РБК, что давление повысится. По его словам, это произойдет «плавно». «У нас давление все время меняется. Если на сегодня у нас 756 мм рт. ст., то завтра уже 761, в воскресенье — 765, в понедельник — 766. Ничего аномально высокого нет, просто антициклон с высоким давлением», — заявил Цыганков.