Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

В Москве в новогоднюю ночь можно ожидать минус 10 градусов. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Днем будет минус 5 градусов, ночью в Новый год — минус 10 градусов, ожидается снежный покров», — пояснил синоптик.

Тем не менее он уточнил, что на сегодняшний день вероятность прогноза составляет всего 60%, и все может поменяться.

Ранее синоптики сообщили, что в столице метеорологическая зима наступит 19 ноября, когда начнет формироваться снежный покров, а температура установится ниже нулевой отметки.

12 ноября атмосферное давление в Москве достигло 770 мм ртутного столба, побив 25-летний рекорд для этого дня, а ночь с 11 на 12 ноября стала самой холодной с начала осени — температура опустилась до минус 6,9 градуса.

