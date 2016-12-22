Умер 30 лет работавший над программой «Время» режиссер Владимир Пролетов

Режиссер Владимир Пролетов, руководивший процессом создания программы «Время» умер на 63-м году жизни. Об этом сообщает «Первый канал».

Смерти режиссера был посвящен сюжет, показанный в программе «Время». «Программа «Время» — единственная запись в его трудовой книжке. Почти три десятка лет — и совсем немного кадров, на которых запечатлен Владимир. Кадры, снятые другими, он собирал в репортажи», — говорится в сообщении телеканала.

Телепрограмма «Время» впервые вышла в эфир в 1968 году. В советский период программа была основной информационной программой страны. С декабря 1998 года постоянными ведущими программы стали Екатерина Андреева и Кирилл Клейменов.В апреле 2004 года Кирилл Клейменов перешел на административную работу, став позднее руководителем дирекции информационных программ «Первого канала». В феврале 2018 года Клейменов снова стал вести основной выпуск программы (часовые пояса: мск -1, мск, мск +1), однако в мае он объявил, что больше не будет ведущим передачи, тем не менее в октябре пресс-служба «Первого канала» вновь сообщила о его возвращении в программу.