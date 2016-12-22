ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,57 65,95 EUR Нал. 77,53 75,85 USD Бирж. 66,70 +0,10 EUR Бирж. 76,60 -0,11 USD ЦБ. 66,97 +0,34 EUR ЦБ. 76,99 +0,33 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6678,60 +90,80 IMOEX 2454,28 +0,14% RTSI 1158,25 -0,09% Brent 83,60 -1,31% DJIA 26355,12 -0,35% Nasdaq 7696,93 -1,14%
Екатерину Андрееву заменят в программе «Время» на Кирилла Клейменова
Лента новостей
В МИД России не смогли подтвердить сокращение наступательного оружия США 20:41, Политика СМИ узнали о кандидатуре Ющенко на пост представителя Киева по Донбассу 20:38, Политика Дедлайн: как воспринимают время в разных культурах 20:25, РБК и Инвитро МВД завело дело после конфликта чиновников с футболистами в центре Москвы 20:23, Общество МИД вручил послу Нидерландов ноту из-за высылки россиян 20:21, Политика Арестованные братья Магомедовы продали «Транснефти» долю в НМТП 20:08, Бизнес Dr.Web сообщил о жалобах пользователей на «фейковый» AliExpress 20:07, Общество Патриарх Кирилл увидел в расколе на Украине угрозу общенациональной жизни 19:47, Общество Российский хоккеист стал первым родившимся в XXI веке автором гола в НХЛ 19:46, Спорт Воронежский губернатор снова уволил получившего 23 оклада заместителя 19:39, Политика Власти Москвы опубликовали список подлежащего сносу самостроя 19:37, Общество Эрдоган потребовал от саудитов доказательств из-за пропажи журналиста WP 19:37, Политика Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 19:15, РБК и Philips Екатерину Андрееву заменят в программе «Время» на Кирилла Клейменова 18:56, Технологии и медиа Как испанцы строят кастели 18:53, Стиль Умер лауреат «Русского Букера» Олег Павлов 18:50, Общество Джастин Сан: после обновления сеть Tron станет в 200 раз быстрее Ethereum 18:50, Крипто Производитель «Градов» вложит 2 млрд руб. в выпуск холодильников 18:41, Политика Посол Нидерландов рассказала о разговоре в МИД России 18:35, Политика Первого в России частного пригородного ж/д перевозчика признали банкротом 18:34, Бизнес Чиновники Минпромторга пострадали в стычке с футболистами в кафе в Москве 18:31, Общество Facebook представил свой первый гаджет 18:21, Технологии и медиа Шойгу объяснил Японии отказ проводить учения «Восток-2018» на Курилах 18:20, Политика СМИ сообщили о взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Канаде 18:19, Общество «Maserati — это как балет»: секреты и философия кроссовера Levante 18:14, РБК и Maserati Макгрегор пообещал продолжение «войны» после поражения от Нурмагомедова 18:14, Общество Прощание с Монтсеррат Кабалье в Барселоне 18:04, Фотогалерея  МИД объяснил наличие техники у высланных из Нидерландов россиян 18:02, Политика
Екатерину Андрееву заменят в программе «Время» на Кирилла Клейменова
Технологии и медиа, 18:56
0
Екатерину Андрееву заменят в программе «Время» на Кирилла Клейменова
Смену ведущего сам Клейменов объяснил тем, что нужно искать новый формат программы «Время». По данным «Ведомостей», Клейменов станет ведущим московского выпуска передачи по будням, а Андреева будет вести его по субботам
Кирилл Клейменов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Руководитель дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов снова будет вести программу «Время», сообщили РБК в пресс-службе «Первого канала».

«В какой-то момент стало понятно, что мы должны искать новый информационный формат», — говорится в комментарии самого Клейменова, переданном в РБК через пресс-службу «Первого канала».

Екатерина Андреева перестала в будни вести «Время» на европейскую Россию
Общество

Клейменов поясняет, что этот формат должен не просто предлагать телезрителям «набор событий», но и помогать им в нем «сориентироваться и разобраться», а также предоставлять аудитории «точку зрения, с которой зритель вправе согласиться или нет». Клейменов напомнил, что этот формат был экспериментально запущен в рамках программы «Время». «После некоторой паузы мы ​решили его продолжить в новом сезоне», — сказал глава дирекции информпрограмм.

Ранее о возвращении Клейменова в основной выпуск программы «Время» сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к телекомпании.

По данным собеседников газеты, ​Екатерина Андреева и Виталий Елисеев станут ведущими субботнего «Времени», а также ведущими выпусков в будние дни на другие часовые пояса.

Кирилл Клейменов стал ведущим «Времени» в 1998 году и оставался им до 2004 года вместе с Андреевой. После этого он сначала стал замруководителя дирекции информпрограмм, а затем возглавил ее. В феврале 2018 года Клейменов снова стал вести основной выпуск программы (часовые пояса: мск -1, мск, мск +1). Андреева вела ее в будни на остальные часовые пояса, а в субботу — на всю страну. В мае Кирилл Клейменов со словами «так и было запланировано с самого начала» объявил, что больше не будет ведущим передачи.

В 2017 году «Первый канал» занял, по данным Mediascope, второе место по популярности у всех зрителей старше четырех лет, второй год подряд уступив лидерство «России 1».​ Среднесуточная доля аудитории «России 1» составляла 13,2%, а у «Первого канала» — 12,1%.

Авторы: Мария Истомина, Маргарита Девяткина.
Теги: «Первый канал»
Главное
Арестованные братья Магомедовы продали «Транснефти» долю в НМТП Бизнес
Материалы по теме
«Первый канал» объяснил отмену показа интервью Познера с Лимоновым Общество
«Первый канал» опроверг информацию о новом ведущем «Пусть говорят» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter