Екатерину Андрееву заменят в программе «Время» на Кирилла Клейменова

Смену ведущего сам Клейменов объяснил тем, что нужно искать новый формат программы «Время». По данным «Ведомостей», Клейменов станет ведущим московского выпуска передачи по будням, а Андреева будет вести его по субботам

Кирилл Клейменов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Руководитель дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов снова будет вести программу «Время», сообщили РБК в пресс-службе «Первого канала».

«В какой-то момент стало понятно, что мы должны искать новый информационный формат», — говорится в комментарии самого Клейменова, переданном в РБК через пресс-службу «Первого канала».

Клейменов поясняет, что этот формат должен не просто предлагать телезрителям «набор событий», но и помогать им в нем «сориентироваться и разобраться», а также предоставлять аудитории «точку зрения, с которой зритель вправе согласиться или нет». Клейменов напомнил, что этот формат был экспериментально запущен в рамках программы «Время». «После некоторой паузы мы ​решили его продолжить в новом сезоне», — сказал глава дирекции информпрограмм.

Ранее о возвращении Клейменова в основной выпуск программы «Время» сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к телекомпании.

По данным собеседников газеты, ​Екатерина Андреева и Виталий Елисеев станут ведущими субботнего «Времени», а также ведущими выпусков в будние дни на другие часовые пояса.

Кирилл Клейменов стал ведущим «Времени» в 1998 году и оставался им до 2004 года вместе с Андреевой. После этого он сначала стал замруководителя дирекции информпрограмм, а затем возглавил ее. В феврале 2018 года Клейменов снова стал вести основной выпуск программы (часовые пояса: мск -1, мск, мск +1). Андреева вела ее в будни на остальные часовые пояса, а в субботу — на всю страну. В мае Кирилл Клейменов со словами «так и было запланировано с самого начала» объявил, что больше не будет ведущим передачи.

В 2017 году «Первый канал» занял, по данным Mediascope, второе место по популярности у всех зрителей старше четырех лет, второй год подряд уступив лидерство «России 1».​ Среднесуточная доля аудитории «России 1» составляла 13,2%, а у «Первого канала» — 12,1%.