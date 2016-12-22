Власти Украины решили снести памятник Суворову в Киеве

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко сообщил о том, что памятник русскому полководцу Александру Суворову, установленный перед военным лицеем имени Ивана Богуна в Киеве, будет снесен. Об этом политик написал в Twitter.

Кириленко рассказал, что консультативный совет при департаменте охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации (КГГА) поддержал обращение руководства лицея и Героя Украины, генерала Игоря Гордийчука о незанесении памятника Суворову в реестр памятников.

«Это означает, что после окончательного решения Минкульта его демонтируют», — отметил вице-премьер.

В октябре около сотни украинских националистов предприняли очередную попытку снести монумент советскому генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке в центре Киева. При попытке радикалов протолкнуть лестницу к памятнику, произошла стычка с полицией, после чего лестница была изъята. Затем участники акции начали бросать в памятник яйца.