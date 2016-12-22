В Армении по подозрению в убийстве арестовали российского военного

Суд первой инстанции Ширакской области Армении арестовал военнослужащего российской военной базы в Гюмри, который подозревается в убийстве местной жительницы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя службы по связям с общественностью Высшего судебного совета Армении Армана Хачатряна.

«Решением суда военнослужащий арестован», — сказал он.

В свою очередь источник «Интерфакс» в правоохранительных органах заявил, что подозреваемый содержится на территории российской военной базы.

Убийство 57-летней женщины-дворника произошло 3 декабря. Она была жестоко избита и умерла по пути в больницу. Возбуждено уголовное дело.

Позднее местные СМИ сообщили, что к убийству причастен российский военный, проходящий службу на базе в Гюмри. В свою очередь посольство России в Армении назвало поведение СМИ безответственным.

«Вызывает недоумение подобный в высшей степени непрофессиональный подход к работе с информацией, когда, полностью игнорируя презумпцию невиновности, под «кричащими» заголовками тиражируются непроверенные и неподтвержденные данные», — заявили российские дипломаты.

По мнению посольства, подобные действия играют на руку тем, кто хочет «вбить клин в стратегические и традиционно дружественные отношения» между Москвой и Ереваном.​

11 декабря российский военнослужащий был задержан по подозрению в убийстве женщины.