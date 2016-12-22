По подозрению в убийстве женщины в Армении задержали российского военного
Общество, 14:53
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По подозрению в убийстве женщины в Армении задержали российского военного
Военнослужащий российской базы в Гюмри задержан по подозрению в убийстве местной жительницы. Об этом сообщает Aysor со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Армении.
Ранее российское посольство опровергло информацию о том, что российский военный причастен к убийству женщины в Гюмри. Дипломаты назвали поведение местных СМИ в преддверии выборов безответственным, а также обвинили их в тиражировании непроверенных и неподтвержденных данных.
3 декабря 57-летняя женщина-дворник была жестоко избита и умерла по пути в больницу. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.