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Посольство ответило на слухи о причастности военного к убийству в Армении
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Посольство ответило на слухи о причастности военного к убийству в Армении
Общество, 00:48
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Посольство ответило на слухи о причастности военного к убийству в Армении

Посольство России в Армении опровергло информацию местных СМИ о том, что российский военнослужащий причастен к убийству жительницы Гюмри. Об этом говорится в заявлении на сайте российской дипмиссии.

«Вызывает недоумение подобный в высшей степени непрофессиональный подход к работе с информацией, когда, полностью игнорируя презумпцию невиновности, под «кричащими» заголовками тиражируются непроверенные и неподтвержденные данные», — заявили в посольстве.

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Кроме того, российские дипломаты назвали поведение местных СМИ безответственным, учитывая то, что в Армении скоро должны пройти выборы.

По мнению посольства, подобные действия играют на руку тем, кто хочет «вбить клин в стратегические и традиционно дружественные отношения» между Москвой и Ереваном.​

Теги: Армения , Гюмри , Посольство России , опровержение , военнослужащий
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