Посольство ответило на слухи о причастности военного к убийству в Армении

Посольство России в Армении опровергло информацию местных СМИ о том, что российский военнослужащий причастен к убийству жительницы Гюмри. Об этом говорится в заявлении на сайте российской дипмиссии.
«Вызывает недоумение подобный в высшей степени непрофессиональный подход к работе с информацией, когда, полностью игнорируя презумпцию невиновности, под «кричащими» заголовками тиражируются непроверенные и неподтвержденные данные», — заявили в посольстве.
Кроме того, российские дипломаты назвали поведение местных СМИ безответственным, учитывая то, что в Армении скоро должны пройти выборы.
По мнению посольства, подобные действия играют на руку тем, кто хочет «вбить клин в стратегические и традиционно дружественные отношения» между Москвой и Ереваном.